Shems Friedlander ve Turgay Özüfler son yolculuğuna uğurlandı

"NEZAKET VE ZARAFET TİMSALİ OLARAK YAŞADI"

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün 82 yaşında İstanbul'da vefat eden Friedlander'i 1980'de tanıdığını ve Özüfler ile yan yana olmalarının tevafuk olduğunu dile getiren Özhan, şunları kaydetti:

"O da (Friedlander) aynı şekilde bir nezaket, bir zarafet timsali olarak yaşadı. Zaten meşguliyetleri de, estetik üzerineydi. Büyük bir gönül sahibiydi. Peygamber Efendimiz'in yolunu izini süren velilerin peşinde bir ömür sürdü. Bunun 1980'den itibaren olanına ben şahidim, öncesi de vardı. Her zaman daimun bir şekilde velayet bahçelerinde dolaştı ve kendisi de bir velidir. Hem tarik-i Mevleviyye'den hem tarik-i Halvetiye'nin Cerrahiyye kolundan temayüz etmiş, insanlara ışık saçabilecek aydınlık saçabilecek bir duruma gelmiş bir kişi idi."