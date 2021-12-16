Show TV muhabirini metroda taciz eden metro sapığı tutuklandı

Show Haber muhabiri Tuğba Södekoğlu, işten çıkıp evine giderken metroda adeta kabusu yaşadı. Genç muhabir evine gitmek üzere metroda yürüdüğü sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Bir süre sonra merdivenlerde Södekoğlu'na yaklaşan şüpheli pantolunundan cinsel organını çıkardı.

METRO SAPIĞI GAZETECİYİ TACİZ ETTİ



Yaşadığı taciz sonrası şoka uğrayan Tuğba Södekoğlu, çevrede bulunan vatandaşlardan sapığın yakalanması için yarsım istedi. Daha sonra emniyete giderek Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne ifade verdi. Södekoğlu emniyette verdiği ifadesinde 11 Aralık günü Gayrettepe metrosundan çıkarak evine gitmek üzere yürüyen merdivenlerden çıktığı sırada bir şahsın pantolonuyla oynayarak cinsel organını çıkardığını anlattı.

VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ



Telaşa kapılan genç muhabir ifadesinin devamında, "Benim yürüyen merdivenleri bitirmeme birkaç adım kala ben korktum ve erkek şahıstan şüphelendim. Erkek şahıs ile göz göze geldik. İlk önce fiziken tamamen bana döndü, bir süre sağa sola dönmeye devam etti. Beni daha da korku aldı. Ben erkek şahsa tedirginlikle bakmaya devam ettim. Ben yürüyen merdivenle düzlüğe geldiğimde tanımadığım erkek şahsın pantolonunun fermuarını açarak cinsel organını dışarı çıkardığını gördüm. O sırada hemen şok olduğum için 'Allah senin belanı versin' diyerek düzlükten sonraki çıkışa gidecek olan yürüyen merdivene yöneldim. Çıktığımda, tanımadığım bir erkek şahıstan yardım talep ederek güvenlik görevlisinin yanına gideceğim esnada cinsel organını göstermiş olan erkek şahsın alt geçitte durduğunu gördüm" diye konuştu.

İNKAR ETTİ



Emniyet güçleri ihbar üzerine şüphelinin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada metroda taciz eylemini gerçekleştiren sapığın 71 yaşındaki Ümit T., olduğunu tespit etti. Polisler tarafından yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren Ümit T., olay günü kasıklarında ağrı yaşadığı için böyle bir eylemde bulunduğunu, tacizde bulunmadığını iddia etti.

TUTUKLANDI



ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine getirilen şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinin ardından 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Burada verdiği ifadenin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.