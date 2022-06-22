Sibel Koçan’ın öldürüldüğü gasp dehşeti soruşturmasında son nokta

Ataşehir'de 15 Haziran 2021 tarihinde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan'ın elindeki 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Koçan'ın eski eşi olan şirket yöneticisi Süleyman Aydın ise iddiaya göre intihar ederek hayatını kaybetmişti.

BAVULU BIRAKMAK İSTEMEYİNCE..

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, holdingin yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın 15 Haziran 2021'de Mehmet Aksu'yla birlikte otomobille Ataşehir'deki SAS Holding'in önüne geldiği, Koçan'ın aracın bagajını kaldırdığında maskeli 2 kişinin başka bir otomobille yanlarına yaklaşarak bagajdaki bavulu almaya çalıştığı, çıkan arbedede Koçan'ın bavulu bırakmaması üzerine şüpheli şahsın Sibel Koçan ve Mehmet Aksu ile olaya müdahale etmek için gelen Aydın Mert'e ateş ettiği vurgulandı.

2 BAVUL, 7 MİLYON

İddianamede başından vurulan Sibel Koçan'ın hayatını kaybettiği belirtilerek şüphelilerin, içerisinde yaklaşık 3 milyon 300 bin lira bulunan bir adet bavulla olay yerinden kaçtıkları, yanlarına alamayarak bıraktıkları 2 valiz içerisinde ise 7 milyon lira nakit paranın olduğunun tespit edildiği, suçta kullanılan otomobilin ise Sultanbeyli'de terk edildiği anlatıldı. Aynı zamanda iddianamede SAS Holding şirket çalışanlarının ifadelerine de yer verildi.

EŞİ VEFAT EDİNCE İNTİHAR ETTİ

Çalışanların ifadelerinde göre şirket yetkilisinin Süleyman Aydın olduğunu, bütün işlemlerin ise Sibel Koçan tarafından yürütüldüğünü, şirketin müşterilerinden para toplayarak bu para karşılığında periyodik olarak müşterilerine komisyon verdiğini, paraların bankacılık sistemi kullanmaksızın elden alınıp verildiğini, referans sistemi olduğu ve fazla müşteri getirene daha fazla ödeme yapıldığını anlattıkları kaydedildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen 7 milyon liraya el konulduğunun söylendiği iddianamede, Sibel Koçan'ın vefatını öğrenen eski eşi Süleyman Aydın'ın, ikametinin camından atlayarak intihar ettiği de aktarıldı.

ŞÜPHELİLERİN PLANI AÇIĞA ÇIKTI

İddianamede şüpheliler Ziyattin Oğlin ve Tuncer Kurak'ın, SAS Holding'e yatırımcı oldukları ve diğer şüpheli Engin Varli ile birlikte şirkette dönen büyük paralardan haberdar oldukları, şüphelilerin SAS Holding'te dönen para akışı nakliyesinin tarihi ve saatini bir şekilde öğrendikleri, Sibel Koçan'a karşı gasp planladıkları ve gasp planına diğer şüpheliler Adem Varli, Bülent Şekergümüş ve Görkem Kılınç'ı da dahil ettikleri, plakasını değiştirdikleri araçla Bülent Şekergümüş, Adem Varli ve Görkem Kılınç'ın SAS Holding önünde Koçan'ı bekleyip Koçan geldiğinde araçtan inerek Koçan'ın bagajındaki bavulu almaya çalıştıkları ve Sibel Koçan'ın bavulu çekiştirmesi üzerine Görkem Kılınç'ın ateş ettiği kaydedildi.

AYAKKABI KUTULARIYLA YAKALANDILAR

Şüphelilerin gasp ettikleri valizi Ziyattin Oğlin'e teslim ettiklerinin ve Oğlin'in de şüphelilere yaptıkları iş karşılığında 300 bin lira verdiğinin altının çizildiği iddianamede, Kadıköy'de buluşan şüpheliler Bülent Şekergümüş ve Adem Varli'nin, Murat Dümen ve Ramazan Atik'le birlikte yurt dışına çıkmayı planladıkları, şüphelilerin Ayvalık'ta paraları koydukları ayakkabı kutularıyla yakalandıkları, şüphelilerle işbirliği içerisinde olduğu iddia edilen Samethan Şahin'in ise paraları euro ve altına çevirdiği ve telefonundan yoğun bir şekilde bot ve tekne arayışı aramaları yaptığının tespit edildiği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheliler Adem Varli, Engin Varli, Bülent Şekergümüş, Ziyattin Oğlin, Görkem Kılınç ve Tuncer Kurak'ın, 'Suçun işlenmesini kolaylaştırma amacıyla öldürme', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla yüzünü gizleyerek yağma', 'Nitelikli hırsızlık', 'Silahla kasten yaralama' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 43 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler Bahri Deniz, Çağatay Meşe, Murat Dümen, Ramazan Atik, Samethan Şahin ve Sefa Alabaca'nın ise, 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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