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Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:25 Son Güncelleme: 20.10.2023 11:47

Sibel’in katiline müebbet hapis Sibel’in katiline verilen müebbet hapis onandı

İzmir’in Buca ilçesinde 6.5 yıl önce 24 yaşındaki Sibel Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini bazaya koyup evi ateşe veren ve 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'mala zarar verme' suçundan 1.5 yıl hapse çarptırılan Halil Yılmaz’ın (38) cezası istinaf tarafından onandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sibel’in katiline müebbet hapis Sibel’in katiline verilen müebbet hapis onandı

Olay, Kuruçeşme Mahallesi, 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki evde 12 Temmuz 2016'da meydana geldi. Halil Yılmaz'ın evinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu belirlendi. Çelik'in Halil Yılmaz ile nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, 'şüpheli' olarak Halil Yılmaz'ın peşine düştü. Ancak şüpheli bulunamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi Selman Yılmaz (40) da olayın ertesi günü Diyarbakır'a giderken yakalanıp, gözaltına alındı. Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren Selman Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SİBEL'İ ÖLDÜRÜP EVİ YAKMIŞ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği bilgisi yer aldı. 2 kardeş hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar vermek' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında Selman Yılmaz. tahliye edildi. Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı. Sibel Çelik'in, yargılamada istenilen Adli Tıp Kurumu raporlarında cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı.

İNDİRİMSİZ CEZA ALDI

Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Almanya, Halil Yılmaz'ı, ülkelerine iltica ettiği, politik olarak baskı gördüğü gerekçesiyle yıllarca Türkiye'ye göndermedi. Çelik'in ölümünden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz, geçen yıl ağustos ayında Türkiye'ye getirilip, tutuklandı. Halil Yılmaz, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS ile verdiği ifadede, cinayeti kabul etmedi. Davanın 26'ncı duruşması, geçen yıl 16 Ocak'ta İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın beraatine karar veren mahkeme heyeti, Halil Yılmaz'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'mala zarar verme' suçundan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

KARAR İSTİNAF TARAFINDAN ONANDI

Taraf avukatlarının itirazı sonrası dosya, istinafa gitti. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Halil Yılmaz'a verilen cezalar ile Selman Yılmaz'a verilen beraat kararında yerel mahkemenin usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığının bulunmadığına, delil ve işlemlerde de herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi. İspat bakımından değerlendirmelerin yerinde olduğuna vurgu yapan 1'inci Ceza Dairesi, ileri sürülen istinaf nedenlerinin yerinde görülmediğine karar verdi ve Yargıtay yolu açık olmak üzere yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Çelik ailesinin avukatı Sibel Önder, "Yerel mahkemede verilen cezanın istinafta da onanması çok sevindirici. Bu kararın emsal olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle Yargıtay'a da gönderdik. Keşke kadın cinayetleri olmasa, bizler de bu kararlara sevinmek zorunda kalmasak" diye konuştu.

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Sibel’in katiline müebbet hapis Sibel’in katiline verilen müebbet hapis onandı
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