‘Siber’ berberden milyarlık vurgun

Nevşehir'de bir vatandaşın yurtdışına kayıtlı bir numaradan gelen "Görev tamamlayarak para kazanmak ister misin?" WhatsApp mesajıyla dolandırıldığını bildirmesi üzerine başlatılan çalışmada toplamda 1.2 milyar Türk Lirası vurgun yapan ve Diyarbakır'da bir berberin yönettiği dolandırıcılık çetesi çökertildi.Vatandaş şikâyetinde; "Görev tamamlayarak para kazanmak ister misin?" diyerek önce sosyal medyadan bazı işletmelere yorum yapma karşılığında 50 lira kazandığını, daha sonra daha fazla görev için "Para göndermeniz gerek" diyerek toplamda 259 bin 800 lira para gönderdiğini anlattı.Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin soruşturmasında; il genelinde aynı yöntemle 13 kişinin toplam 811 bin lira dolandırıldığını belirlendi. Şebekenin dolandırıcılıkla elde ettiği parayı, 5 ayrı banka hesabından geçirdikten sonra kripto borsasına sokup kripto varlık satın aldığını, kripto varlıkları da başka kripto cüzdanlara, oradan da kullanıcısı bulunmayan soğuk cüzdanlara transfer ettikleri saptandı. Dolandırıcılık şebekesinin; Diyarbakır'da berber olan Mehmet Diyar Şık tarafından berber dükkânının üst katındaki ofisten yönetildiği ve birçok aile üyesinin de şebekede rol aldığı saptandı. 16 aylık çalışmanın ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suç örgütüne yönelik 19 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 1 milyar 200 milyon lira suç geliri elde ettikleri tespit edilen 92 şüpheli gözaltına alındı.