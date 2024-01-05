Haberler Yaşam Haberleri Siber dolandırıcılara Şah-Mat
Giriş Tarihi: 6.1.2024

Siber dolandırıcılara Şah-Mat

Emir SOMER Emir SOMER
Siber dolandırıcılara Şah-Mat
Seri dolandırıcılık olayları gerçekleştiren ve elde ettikleri haksız kazançları "Şah-M" isimli bir eğlence mekânında harcayan 6 kişilik şebekeye "Şah-Mat" adı verilen eşzamanlı operasyon düzenlendi. Bitlis Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; dolandırıcılık şebekesinin internet üzerinden "Evden çalışarak para kazanmak ister misiniz?" yazılı sözde iş ilanları yayınladığını tespit etti. Şebeke üyelerinin açık kimlikleri ve faaliyetlerini tek tek deşifre eden sanal devriye polisleri, ilan tuzağına düşen çok sayıda mağdurdan iş başvurusu veya çekiliş adı altında paralar alındığını, paraları üçüncü kişiler adına banka hesaplarına gönderildiğini ve paraların izini kaybettirmek için kripto para alındığını belirledi. Mersin'de kiraladıkları bir rezidansı karargâh olarak kullandıkları belirlenen şebeke üyelerine Bitlis'te baskın düzenlendi. Mert Ö. (22), Ömer E. (22), Can E. (25), Avni Ö. (22), Baran B. (19) ve Mehmet Y. (31) adlı 6 şüpheli yakalandı. 24 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Kalıcı barış vurgusu
Son dakika haberleri: Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya kaybetti! Kara Kartal’da kan kaybı sürüyor…
Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Başkan Erdoğan'dan çok net ekonomi mesajı: Mutlak zafere ulaştıracağız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Siber dolandırıcılara Şah-Mat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA