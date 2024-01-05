Siber dolandırıcılara Şah-Mat

Seridolandırıcılık olayları gerçekleştiren ve elde ettikleri haksız kazançları "Şah-M" isimli bir eğlence mekânında harcayan 6 kişilik şebekeye "Şah-Mat" adı verilen eşzamanlı operasyon düzenlendi. Bitlis Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; dolandırıcılık şebekesinin internet üzerinden "Evden çalışarak para kazanmak ister misiniz?" yazılı sözde iş ilanları yayınladığını tespit etti. Şebeke üyelerinin açık kimlikleri ve faaliyetlerini tek tek deşifre eden sanal devriye polisleri, ilan tuzağına düşen çok sayıda mağdurdan iş başvurusu veya çekiliş adı altında paralar alındığını, paraları üçüncü kişiler adına banka hesaplarına gönderildiğini ve paraların izini kaybettirmek için kripto para alındığını belirledi. Mersin'de kiraladıkları bir rezidansı karargâh olarak kullandıkları belirlenen şebeke üyelerine Bitlis'te baskın düzenlendi. Mert Ö. (22), Ömer E. (22), Can E. (25), Avni Ö. (22), Baran B. (19) ve Mehmet Y. (31) adlı 6 şüpheli yakalandı. 24 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.