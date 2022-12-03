Haberler Yaşam Haberleri Siber dolandırıcıların akıl almaz yöntemi
Giriş Tarihi: 4.12.2022

Siber dolandırıcıların akıl almaz yöntemi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Siber dolandırıcıların akıl almaz yöntemi
KONYA polisi dolandırıcılık şebekesine yönelik harekete geçti. Şüphelilerin internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşların kart bilgilerine kurdukları sahte e-ticaret siteleri üzerinden ulaştığı, mağdurların hesabından çektikleri paraları yine dolandırdıkları başka bir mağdurun hesabına yatırıp, daha sonra o hesap üzerinden kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Polis, daha önce de siber dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Mehmet Kara, Ali Çavuşoğlu, Abdulkadir Çaylı ve Ayşe Şimşek'i gözaltına aldı. 3 kişi tutklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Perde arkasındaki savaş kameralara yansıdı: İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
CHP'nin fonladığı Tele 1 bile dayanamadı yayını kesti! CHP'li gazeteci isyan etti: Vizyonsuzluk budur...
Aksaray’da eski nişanlı dehşeti: 15 yaşındaki Melike’yi başından vurarak öldürdü
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
KIZILELMA ayaklarını yerden kesti! "Zor tutuyoruz"
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Son dakika: AFAD duyurdu! Düzce'de korkutan deprem
AB ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Siber dolandırıcıların akıl almaz yöntemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA