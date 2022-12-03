Siber dolandırıcıların akıl almaz yöntemi

KONYApolisi dolandırıcılık şebekesine yönelik harekete geçti. Şüphelilerin internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşların kart bilgilerine kurdukları sahte e-ticaret siteleri üzerinden ulaştığı, mağdurların hesabından çektikleri paraları yine dolandırdıkları başka bir mağdurun hesabına yatırıp, daha sonra o hesap üzerinden kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Polis, daha önce de siber dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Mehmet Kara, Ali Çavuşoğlu, Abdulkadir Çaylı ve Ayşe Şimşek'i gözaltına aldı. 3 kişi tutklandı.