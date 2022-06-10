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Giriş Tarihi: 10.6.2022 12:22 Son Güncelleme: 10.6.2022 12:36

Siber dolandırıcıya 17 yıl 4 ay hapis cezası

ABBAS ÇAKAR
Siber dolandırıcıya 17 yıl 4 ay hapis cezası

İşlemiş olduğu “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezası alan G.A yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önceden işlemiş olduğu "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan, G.A hakkında, devam eden tutuksuz yargılaması sonucu mahkeme 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından da onanan hükümlü hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlünün Başiskele İlçesindeki adresini tespit eden Kocaeli Polisi, önceki gün düzenlediği operasyon ile G.A'yı yakaladı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Siber dolandırıcıya 17 yıl 4 ay hapis cezası
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