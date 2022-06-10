Siber dolandırıcıya 17 yıl 4 ay hapis cezası

Daha önceden işlemiş olduğu "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan, G.A hakkında, devam eden tutuksuz yargılaması sonucu mahkeme 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından da onanan hükümlü hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlünün Başiskele İlçesindeki adresini tespit eden Kocaeli Polisi, önceki gün düzenlediği operasyon ile G.A'yı yakaladı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.