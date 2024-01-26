Haberler Yaşam Haberleri Siber polis dolandırıcılık çetesini çökertti... 10 ilde sahte araç kiralama sitesi operasyonu: 28 gözaltı
Giriş Tarihi: 26.1.2024 11:55 Son Güncelleme: 26.1.2024 13:17

Siber polis dolandırıcılık çetesini çökertti... 10 ilde sahte araç kiralama sitesi operasyonu: 28 gözaltı

İzmir’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları 111 bin 400 TL dolandıran çete çökertildi. Operasyonda 28 şebeke üyesi gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Siber polis dolandırıcılık çetesini çökertti... 10 ilde sahte araç kiralama sitesi operasyonu: 28 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte araç kiralama sitelerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, söz konusu sahte siteleri açan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma yaptı.

Şüphelileri ve kaldıkları adresleri tespit eden ekipler, bugün, sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Batman, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Iğdır, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

2 araç kiralama firmasına ait internet sitesinin benzerlerini hazırladıkları ve bu sitelerden araç kiralama ücreti aldıkları mağdurları dolandırdığı tespit edilen 28 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, irtibat bilgisi olarak sahte internet sitesine yabancı kişilerin kimlik bilgileriyle açılan GSM hatlarını kullandığı tespit edildi.

111 BİN 400 LİRA DOLANDIRDILAR

Mağdurların sahte siteye tıkladığında GSM hattıyla dolandırıcılarla iletişime geçip WhatsApp'tan yazışma yaptığı, IBAN numaralarına para transferi gerçekleştirdikten sonra araçlarının temin edilmediği anlaşıldı.

Şüphelilerin ATM'lerle para çektiği, SGK kayıtları ile banka hesaplarına gelen paraların mali profilleriyle uyuşmadığının tespit edildiği de kaydedildi. Bu kapsamda şikayetçi olan 16 mağdurun toplam 111 bin 400 TL dolandırıldığı belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Siber polis dolandırıcılık çetesini çökertti... 10 ilde sahte araç kiralama sitesi operasyonu: 28 gözaltı
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