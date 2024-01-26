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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Siber polis dolandırıcılık çetesini çökertti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Siber polis dolandırıcılık çetesini çökertti
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir şebekenin, sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıklarını belirledi. Delillerin toplanmasının ardından dün sabah harekete geçen polis, İzmir, İstanbul, Batman, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Iğdır, Samsun, Trabzon ve Van'da düzenlediği eşzamanlı operasyonda, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Şebekenin, 2 araç kiralama firmasına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırladıkları, irtibat için yabancı kişilerin kimlik bilgileriyle açılan GSM hatlarını kullandıkları, mağdurların sahte siteye girdiğinde, bu GSM hatları üzerinden Whatsapp aracılığıyla dolandırıcılarla iletişime geçtiği ve verilen IBAN numaralarına para yatırdıkları, ancak araçların teslim edilmediği belirlendi. Şebekenin, 16 mağduru toplam 111 bin 400 TL dolandırdığı tespit edildi.

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Siber polis dolandırıcılık çetesini çökertti
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