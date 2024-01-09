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Giriş Tarihi: 9.1.2024 12:00 Son Güncelleme: 9.1.2024 13:10

Siber polis dolandırıcılık çetesini çökertti: 9 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında lüks bir otomobil firmasına ait internet sitesinin sahtesini yapan çeteye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sahte site üzerinden araç satışı yaparak 2 kişiyi 3 milyon 226 bin lira dolandıran 9 çete üyesi Siber polis tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İzmir'e gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Siber polis dolandırıcılık çetesini çökertti: 9 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan 2 kişinin, lüks bir otomobil firmasına ait internet sitesinden araç satın aldığını ancak sitenin sahte olduğunu anladıklarını ve toplam 3 milyon 226 bin TL dolandırıldıklarını belirtmesi üzerine harekete geçti.

'Phishing' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin İstanbul'da olduğu belirlendi. Ekipler, bu sabah İstanbul'da operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 32 mermi, 1 kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 laptop, 1 hard disk, 1 tablet, 3 USB bellek, 10 cep telefonu ve 11 SİM kart ele geçirildi. Şüphelilerin İzmir'e gönderildiği bildirildi.

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Siber polis dolandırıcılık çetesini çökertti: 9 gözaltı
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