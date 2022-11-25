Siber polisten sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

BİN 250 VATANDAŞI 230 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin benzer yöntemlerle 2021 Eylül ayından bu yana ülke genelinde yaklaşık bin 250 vatandaşı 230 bin lira dolandırdıkları anlaşıldı. Bu şekilde haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Benzer suçlardan 25 kaydı bulunan şüpheli A.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüpheli N.E.Ç.'nin benzer suçlardan 19, E.Y.'nin 1 kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli N.E.Ç.'nin (33) dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede müstehcen çocuk pornografisi içerikli fotoğraf ve videolar da bulundu. Bu konuyla ilgili de adli işlem yapıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.