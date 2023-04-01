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Giriş Tarihi: 1.4.2023 17:28 Son Güncelleme: 1.4.2023 17:56

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan 81 ile ‘Alpina Quest’ yazısı

Mersin’deki Tece Polis evine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, teröristlerin bombalı ve silahlı eylemlerinde kullanılan “Alpina Quest” isimli uygulamaya dikkat çekildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin’deki saldırıda da kullanılan program için 81 il emniyet müdürlüğüne yazı yazdı. Etkin pişmanlıktan yararlanan çok sayıda örgüt mensubu söz konusu programın terör saldırılarında örgüt üyelerinin gözde programı olduğunu itiraf etti.

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan 81 ile ‘Alpina Quest’ yazısı

Mersin'deki bir polisimizin şehit bir polisimizin ise yaralandığı Tece Polis evine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin cep telefonlarında yapılan incelemenin sonuçları, terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu. Teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede bir mobil uygulama aracılığıyla Mersin'deki birçok yerin konumunun ve güzergahının örgüt tarafından işaretlendiğinin saptandığı, bunların da örgütün eylem yapmayı planladığı, işbirlikçilerle buluşma, barınma ve saklanma amacıyla belirlenen yerler olduğunun değerlendirildiğine dikkat çekildi.

O KOORDİNATLAR KANDİL'DE İŞARETLENDİ

Bu işaretlemelerin odağında ise Zeki Önen isimli şüpheli bulunuyordu. Önen, terör eyleminden önce Mersin'e gelerek eylem noktasında keşif yaptı. Terör eylemini gerçekleştiren iki kadın teröristin Tarsus ilçesinde paramotor ile inecekleri yerin koordinatlarını tespit etti. Ardından ise 13 Eylül 2022 tarihinde Irak'a geçerek PKK/KCK terör örgütüne bu konumları verdi. Konumlar, eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristin kullandıkları cep telefonlarına yüklendi.

SADECE O PROGRAMA RASTLANDI

İşte bu koordinatlar, teröristlere ait telefona Alpina Quest isimli uygulamada işaretlenerek yüklendi. Söz konusu uygulama, dağ ve doğa yürüyüşü, koşu, izcilik gibi tüm açık hava etkinlikleri için kullanılan bir program olmasıyla dikkat çekiyor. Yapılan incelemelerde, telefonda herhangi bir sim kart bulunmadı. Başka herhangi bir uygulama, bilgi veya cep telefonu numarası da teröristlerin kullanımındaki bu telefonda bulunmuyordu. Sadece ve sadece Alpina Quest programı ve bu program yoluyla işaretlenen Mersin'deki bazı noktalar yer alıyordu.

81 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI YAZILDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu program ile ilgili 81 il emniyet müdürlüğüne yazı yazdı. Daha önce etkin pişmanlıkta bulunan örgüt mensuplarından ele geçirilen dijitaller ve bu kişilerin ifadeleri sonrasında uygulamanın, örgüt üyelerince eylem ve faaliyetlerde yoğun olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Bu uygulamanın, örgüt tarafından eylemde kullanılması amacıyla konumları işaretlenerek örgüt üyelerine verildiği saptandı.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan 81 ile ‘Alpina Quest’ yazısı
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