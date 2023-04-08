Siber vurgun operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olmayan bir yasadışı döviz ve yatırım sistemi üzerinden çok sayıda kişiyi tuzağa düşürerek örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapan bir şebekeye ihbar üzerine operasyon yaptı. 153 şebeke üyesinin yakalanması için 18 ilde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. İstanbul'da ise 22 ayrı ilçede 88 adrese operasyon yapıldı. Dokuz aydır teknik ve fiziki takiple izlenen şebekenin 132 üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Şebekenin lideri T.A. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şebeke üyelerinin arasında bazı döviz bürosu sahipleri ve kuyumcuların da olduğu belirtildi. Şebeke üyelerinin; farklı kişiler üzerine kurulan 210 paravan şirket üzerinden çok sayıda kişiyi toplamda 10 milyar lira dolandırdıkları ifade edildi. Şebekenin üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları bazı döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla Karadağ ve İngiltere'ye aktardıkları da iddia edildi. Yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda nakit para, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 21 firari şebeke üyesini yakalama çalışmaları ise devam ediyor.Şüphelilerin, yatırım yapmak isteyenleri yüksek kazanç vaadiyle kandırıp önce para kazandırdıkları, daha sonra ise paraları kendi hesaplarına aktardıkları ve Kapalıçarşı'daki döviz bürolarında bozdurdukları saptandı. Şüphelilerin buradan aldıkları paraları da ticaret süsü vererek sahte faturalarla 210 paravan şirketin hesabına aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin paraları kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ'a kaçırdıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), operasyondan 10 gün önce paravan şirketlerin hesaplarına el koyduğu belirtildi.