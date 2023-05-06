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Giriş Tarihi: 6.5.2023 09:20

Siber vurguna operasyon: 9 gözaltı…

İstanbul’da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda dokuz kişilik şebeke çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Siber vurguna operasyon: 9 gözaltı…

"Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Dijital platformlarda "Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?" mesajları göndererek kendilerine yanıt veren ve tuzağa düşürdükleri insanların mobil bankacılık ve banka kart bilgilerini alarak haksız kazanç sağlayan bir şebeke çökertildi. "Komisyon" karşılığında kiralık hesap topladıkları da saptanan dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda üç dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu, 19 sim kart ve bir harici disk ele geçirildi.
Şebeke üyelerinin; kendilerine banka hesaplarını kiralayan kişilere "Çağrı Merkezi" olarak belirledikleri adres ve dijital platformlar üzerinden ulaştıkları, yine söz konusu adres üzerinden aradıkları vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları ve elde ettikleri haksız kazancı kiralanan hesaplara aktardıkları belirlendi.

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Siber vurguna operasyon: 9 gözaltı…
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