Siber yarışmada dereceye girdiler

Üsküdar Amerikan Lisesi'ndeki (UAA) Ethical Hacking Kulübü'ndeki öğrencilere okul tarafından sistemi "hack"lemeyi deneyecekleri bir geliştirme ortamı sunuldu ve yapılan güncellemeler test edildi. Kulüp üyelerinden Melis İzgi, Ali Yiğit Uzun ve Mehmet Ender ile yapılan çalışma sonrasında, öğrencilere de fayda sağlayabilmek için "CyberForce - SEV Eğitim Kurumları Siber Güvenlik Eğitimi" düzenlendi. Yarışmanın yapıldığı etkinlik, iki hafta boyunca toplam 36 saat olarak gerçekleşti. Siber güvenlik eğitimi alan öğrenciler Türkiye'nin en önemli siber güvenlik yarışmasına katılarak derece yaptı.