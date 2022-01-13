Siber zekâ yarışmasında minik Meryem’in başarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zekâ Bilgi Yarışması ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Siber farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girmek için, ilkokul öğrencileri 25 soru, ortaokul öğrencileri 40 soru, lise öğrencileri ise 50 soruyu en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. İlkokul, ortaokul ve liseler için düzenlenen yarışmaya 1 milyonun üzerinde öğrenci katılırken ilkokul kategorisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievi öğrencisi Meryem Kocatürk, ilk 25'e girerek gurur kaynağı oldu.



BİLGİSAYAR İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievinde ilk senesi olan Meryem Kocatürk, kodlama derslerine devam ederken yarışmaya katkı sağlayan Bilgievleri dijital okuryazarlık eğitimini de tamamladı. Bilgi destek programından da yararlanan Kocatürk, 10 sorunun hepsini en kısa sürede tamamlayıp, ilkokul kategorisinde ilk 25'e girmeye hak kazanarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından bilgisayar ile ödüllendirildi. Yarışmaya Bilgievlerinden yaklaşık 100 öğrenci katılım sağladı.

HER ÖĞRENCİNİN İÇİNDE BİR CEVHER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgievleri eğitmenleri, eğitim-öğretim sürecinin çok boyutlu olduğuna dikkat çekerek, içerisinde akademik çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri de barındırdığını vurguladı. Bütün bu çalışmaların eğitim sürecinin ayrılmaz birer parçası olduğunun altını çizen Bilgievleri öğretmenleri, her öğrencinin içinde bir cevher olduğunu, bu cevheri bulup işlemenin öğretmenlerin yakın ilgisi ve rehberlik etmeleriyle mümkün olabileceğini belirtti. Eğitmenler, başta Bilgievi öğrencisi Meryem Kocatürk olmak üzere yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutladı.