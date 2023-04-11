Siber zorbanın FETÖ bağlantısı çıktı

FİRARİ FETÖ'cü Cevheri Güven ve hakkında çok sayıda yakalama emri bulunan 'Vartolu' lakaplı Veysi Özer ile gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yaparak sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlarda bulunan Orkun Doğuş Dülgeroğlu gözaltına alındı. Dülgeroğlu'nun evinde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Orkun Doğuş Dülgeroğlu adlı şahsın FETÖ/PDY mensupları ile irtibat halinde ürettiği içeriklerle sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yaydığına ilişkin ihbarlar alınması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi. Siber zorba olarak bilinen Dülgeroğlu, daha önce öz babasını dolandırıcı, eski sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren sahte haber paylaşımları yaparak iftiralar atmıştı. -