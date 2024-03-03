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Giriş Tarihi: 4.3.2024

Sibergöz-23 operasyonunda 74 tutuklama

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sibergöz-23 operasyonunda 74 tutuklama
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak 'Sibergöz-23' adı verilen operasyon başlattı. Çok sayıda adrese baskın yapan polis, 146 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yaklaşık 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el koydu. Polis, şüphelilerin banka hesaplarından 30 milyar TL işlem yapıldığını tespit etti.
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Sibergöz-23 operasyonunda 74 tutuklama
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