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Giriş Tarihi: 14.8.2023 15:42 Son Güncelleme: 14.8.2023 15:58

Sıcak Akdeniz bölgesindeki hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye’nin Basra sıcaklarının etkisi altına girmesiyle birlikte Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay’da 40 dereceyi aşan sıcaklık hayatı olumsuz etkiledi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sıcak Akdeniz bölgesindeki hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye geneli Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine altına girdi. Sıcağı en fazla hisseden Akdeniz bölgesindeki iller arasındaki Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay'da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar vatandaşı bunalttı. Kavurucu sıcaklıların hayatı olumsuz etkilediği kentlerde uzmanlar, saat 11.00 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.

NEMLE BİRLİKTE 50 DERECE

Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı saat 12.00'de 40,2 derece olarak ölçüldü. Ancak park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gösterdi. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği ilde vatandaşlar dışarı çıkmadı. En sıcak günlerini yaşayan şehir adeta hayalet kente döndü. Trafik yoğunluğunun neredeyse olmadığı, park ve bahçelerin ise boş kaldığı görüldü. Çocuklar süs havuzunda serinlerken, vatandaşlar da parklardaki çeşmelere akın etti.

TERMOMETRE 48'İ GÖSTERDİ

Osmaniye'de öğle saatlerinde sıcaklık 45 dereceye kadar yükseldi. Caddelerde bulunan termometreler 48 dereceyi gösterirken, aşırı sıcak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkan kent sakinleri ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

KENTTE SAKİNLİK

Mersin'de de bazı merkez ilçelerde 44 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 64'e ulaşan nem oranı yaşamı olumsuz etkiledi. Bunaltıcı hava nedeniyle kent merkezindeki sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kıyı şeridinde vakit geçiren vatandaşlar, ağaçların altında ve kameriyelerde güneşten korunmaya çalıştı.

KLİMALI ALANLAR

Hatay'da da sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor. Antakya ilçesinde öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar dolayısıyla vatandaşların dışarı çıkmayarak serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçirdiği gözlemlendi.

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Sıcak Akdeniz bölgesindeki hayatı olumsuz etkiledi
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