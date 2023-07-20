Sıcak, çok sıcak

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kharoon hava dalgasıyla sıcaklıkların 7-8 derece artması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle İstanbullular gölgelere sığındı. Sahil şeritlerine koşan vatandaşlar ise denize girerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalıştı. Yoğun klima kullanılan alışveriş merkezleri ve mağazalar da dolup taştı. Sıcaklık nem nedeniyle daha yüksek hissediliyor. Adana'da yüksek hava sıcaklığı ve nem oranının da yüzde 50'lere ulaşması nedeniyle dışarı çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi, buradaki çeşmelerden serinlemeye çalıştı. Mersin'de de sıcaklık 32 dereceyi buldu. Hatay'da da sıcaklık 35 dereceyi bulunca konteyner kentlerde kalan depremzedeler serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçiriyor. Gaziantep'te vatandaşlar serin tuttuğu için şalvara rağbet göstermeye başladı. Elazığ'da ise sıcaklık 38 dereceyi bulunca geceleri hasat yapmaya başlandı.