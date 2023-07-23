Haberler Yaşam Haberleri Sıcak günlerin soğuk kayası: Bu kaya soğuk hava üflüyor
Giriş Tarihi: 23.7.2023 18:50 Son Güncelleme: 23.7.2023 19:01

Sıcak günlerin soğuk kayası: Bu kaya soğuk hava üflüyor

Amasya’nın Çakallar mahallesinde bir kaya oyuk kısmından dışarıya doğru soğuk hava üflüyor.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Sıcak günlerin soğuk kayası: Bu kaya soğuk hava üflüyor

Çakallar Mahallesinde yaşayan ve doğa gezgini olan Alpay Eftelioğlu sıcak havada gezerken kayanın önünden geçerken dışarıya doğru soğuk hava dalgası geldiğini fark etti. Bu duruma çok şaşıran Eftelioğlu, "Burası Amasya Merkeze bağlı Çakallar tepesi. Görmüş olduğunuz gibi dağın dibinden rüzgar üfürüyor. Bizde sıcakta bunalmış gezerken burayı keşfettik. Baya bir soğuk üfürüyor. Şuanda kolum soğuk, üşüdü yani baya bir. Görmüş olduğunuz gibi kuvvetli bir rüzgar üfürüyor. Büyük ihtimal dağın dibinde bir mağara var" dedi.

Uzun zamandır Çakallar Mahallesinde yaşayan Eftelioğlu, burayı ilk defa gördüğünü belirtti.

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Sıcak günlerin soğuk kayası: Bu kaya soğuk hava üflüyor
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