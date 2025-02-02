Sıcak havalar gidiyor kar kapıya dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul ılıman hava koşullarını sürdürse de yarından itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 santimetre aralığında, perşembe günü ise 10-20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor. MGM ve AKOM, pazartesi itibarıyla İstanbul'da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, kar yağışının tüm yurtta etkili olabileceğini kaydetti. Yeni haftada soğuk havanın tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Cengiz Çelik, "Kar yağışı salıdan itibaren yurdun kuzeyinden iç kesimlere doğru giriş yapacak. Yurdun kuzeyinde ve iç kesimlerde kar yağışı göreceğiz. Çarşamba ve perşembe günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışını görmek mümkün" dedi.