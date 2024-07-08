Sıcak havalar köpekleri daha saldırgan yapıyor

Bilimsel araştırmalar, köpeklerin yükselen sıcaklıklara, havadaki ozon oranına ve maruz kaldıkları ultraviyole ışınlarına bağlı olarak daha saldırgan davranışlar sergileyebildiğini ve yaz aylarında köpek saldırılarının artabildiğini ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde her yıl on milyonlarca kişi köpeklerin saldırısına uğruyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yılda 4.5 milyon kişi köpekler tarafından ısırılıyor. ABD ve Türkiye'de yapılan çalışmalar, köpeklerin saldırganlık davranışında sıcaklık, ozon, yağış ve mor ötesi seviyeleri dahil olmak üzere birçok çevresel değişkenin etkili olduğunu gösterdi. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Clas Linnman, "Araştırmalarımız özellikle yaz mevsiminde artan sıcaklıkların, köpeklerin saldırganlık davranışlarını şiddetlendirebileceğini gösteriyor" dedi.