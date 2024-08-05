Sıcak havalarda tansiyona dikkat

Sıcak havaların tansiyon düşüklüğüne yol açtığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammet Bilici, "Sıcak havanın etkisiyle vücutta su kaybı fazla olmaktadır, bu durum damarlarda da genişlemeye yol açar. Bu nedenle tansiyon düşüklüğü çok sık görülmektedir" dedi. Uzm. Dr. Bilici, "Tansiyon düşüklüğü veya hipotansiyon, dolaşım sistemi içindeki basıncın düşük olduğu bir durumdur. Normal kan basıncı 120/80 mm/Hg civarındadır. Hipotansiyon, kan basıncı değerlerinin normalin altına düştüğü durumlarda meydana gelir. Hastanın tansiyon değerleri 90/60 mm Hg veya daha düşük olduğu durumlarda daha şiddetli belirtiler gözlenebilir. Hastalar tansiyon düştüğü zaman baş dönmesi, baş ağrısı, gözde kararma, mide bulantısı, yorgunluk, hızlı ve sığ solunum gibi şikâyetler yaşayabilirler" diye konuştu. Bilici, "Yaz aylarında aşırı terleme olması nedeniyle günlük tüketilen sıvı miktarımızı artırılmalıyız. Hatta bu sıvıların dengeli elektrolit bakımdan zengin olması (tuzlu ayran, doğal maden suları vs. gibi) önemlidir" dedi. İHA