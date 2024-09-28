Sıcak vurdu, verim düştü

Trakya'da aşırı sıcak ve kuraklık, üreticinin 'sarı gelin' olarak adlandırdığı ayçiçeğinde verimi düşürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Üreticilerimiz bu yıl ayçiçeğinde beklediğini alamadı. Maliyetleri karşılayacak kadar verim alındı. Ayçiçeğinde normal desteklerin yanında kuraklık desteği talep ediyoruz" diye konuştu. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise "Üreticimiz ayçiçeğinden umduğunu alamadı. Bunun da sebebi aşırı sıcaklık, kuraklık" dedi. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da "Yağışların zamanında yağmaması verim ve kalite kaybına neden oldu. Yağış olmadığı sürece gelecek yıllarda da verim kayıpları olmaya devam edecektir" diye konuştu.