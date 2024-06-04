Haberler Yaşam Haberleri Sıcaklar İstanbulluları boğaza döktü: Serinlemek isteyenler sahillere akın etti
Giriş Tarihi: 4.6.2024 19:31 Son Güncelleme: 4.6.2024 19:56

Sıcaklar İstanbulluları boğaza döktü: Serinlemek isteyenler sahillere akın etti

İstanbul’da derecelerin 37’i görmesi ile birlikte sıcaktan bunalan İstanbullular sahil kenarlarını tercih etti. Sıcak hava ile birlikte bazı vatandaşlar kayalıklarda güneşlenirken bir kısmı da kendini boğazın serin sularına attı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sıcaklar İstanbulluları boğaza döktü: Serinlemek isteyenler sahillere akın etti

İstanbul'da son günlerde sıcaklıkların 37 dereceye çıkması ile bunalan vatandaşlar soluğu sahil kenarlarında aldı. İstanbul Boğazı'nda denize girmek isteyen vatandaşların ilk tercihlerinden biri olan Sarayburnu'nda kimi vatandaş boğazın serin sularına atladı kimi ise kayalıklara uzanarak güneşlendi.

SICAK HAVADA SERİNLEMEK İÇİN DENİZİ TERCİH EDİYORUZ

Her gün İkitelli'den denize girmek için geldiğini söyleyen vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak ve serinlemek için boğazın serin sularına girerek rahatlıyoruz. dediler.

"SUYU GEÇ ISINIYOR, AĞUSTOS'TA EYLÜL'DE ÇOK GÜZEL OLUYOR"

50 yıldır Sarayburnu'nda denize girdiğini söyleyen Mehmet Cesur ise, "Hafta sonu gelmiyoruz, hafta arası geliyoruz. Çünkü burası kalabalık oluyor. Tahminen 50 yıldır buraya geliyorum. Eyüp, Rami'de oturuyorum. Burada 50 derece de olsa sıcaklığı hissetmiyorsun. Devamlı rüzgar esintisi var, şehrin içine girince yanıyorsun. Her semtten gelenler burada buluşuyoruz, stres atıyoruz burada. Hep müdavimlerle dolu. Ben Kuşadası'na gidiyorum, orada da yerim var. Oraya gidene kadar burada giriyorum, orayı kapattıktan sonra tekrar buraya geliyorum. Kasım'a kadar da burada giriyorum. Buranın suyu geç ısınıyor, Ağustos'ta Eylül'de çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

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Sıcaklar İstanbulluları boğaza döktü: Serinlemek isteyenler sahillere akın etti
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