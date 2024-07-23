Sıcaklara çözüm orman banyosu

Dünyanın dört bir yanında, yaz sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Birçok ülkede sıcaktan bunalan insanlar kendilerini ormana atıyor. Serinlemek için 'orman banyosu' iyi bir alternatif. Almanya'nın başkenti Berlin'de de kent sakinleri kavurucu sıcaklarla mücadele etmek için "orman banyosu" etkinliklerine katılıyor. Uygulamanın kökeni, Japonya'ya dayanıyor. Katılımcılar ormanda birkaç saat geçirerek serinlemeye çalışıyor. Uygulama aslında, daha çok ormandaki sesleri, kokuları ve dokuları tüm unsurlarıyla kavrayabilmek gibi bir felsefeye hizmet ediyor.