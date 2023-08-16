Sıcaklardan bunalan fırıncı 3 gün ekmek dükkanını kapadı

Türkiye'nin en sıcak illeri arasındaki Adana'da fırıncılık yapan 44 yaşındaki Ramazan Şeker, kavurucu sıcaklıktan bunaldığı için fırınını 3 gün kapadı. Şeker, "Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız" yazdığı kağıdı iş yerinin camına astı. Mersin'de deniz tatili yapan Şeker, "Adana 50 derece, fırının içi bunun 2-3 katı. Kendime izin verdim, denize çimmeye geldim" dedi.

DÜKKANI KAPADI MERSİN'E GİTTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da sıcaklık gölgede 42 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gördü. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde uzun yıllardır fırıncılık yapan Ramazan Şeker ise dükkanının camına, 'Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız' yazısını yazıp Mersin'e denize gitti.

"DENİZE ÇİMMEYE GELDİM"

Plajda güneşlendiğini söyleyen fırıncı Zekeriya Şeker, "11 yıldır fırıncılık yapmaktayım. Aşırı sıcaklara dayanamadım, bunaldım. Dışarı 50 derece, fırının içerisi bunun 2-3 katı. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Bende 3 günlüğüne kendime izin verdim ve denize çimmeye geldim" diye konuştu.