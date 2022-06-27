Sıcaklarla birlikte denizlerde boğulma vakaları da arttı

Hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyen İstanbullular Sarıyer Kısırkaya sahiline akın ettiler. Öğle sıcağında meydana gelen olayda arkadaşları ile plaja gelen Ramazan O. denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Ramazan O.'yu kurtarmak için üç arkadaşı da denize girince çırpınmaya başladılar.



Jandarma ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, boğulmak üzere olan Ramazan O. ile Yavuz L.'yi bota alarak kurtardı. Baygın halde bota çıkarılanlar şahıslar hızla sahile götürülüp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yavuz L. bir süre sonra kendine gelirken, Ramazan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Aynı sahilde Macid H. ile Aya E. isimli iki kişi de boğulma tehlikesi atlattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendilerine geldi.