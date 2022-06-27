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Giriş Tarihi: 27.6.2022 18:29 Son Güncelleme: 27.6.2022 19:35

Sıcaklarla birlikte denizlerde boğulma vakaları da arttı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sıcaklarla birlikte denizlerde boğulma vakaları da arttı

Sıcak yaz mevsimi ile birlikte denize girenlerde boğulma vakalarında artış yaşanırken hafta sonu Sarıyer Kısırkaya sahilinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi Jandarma ekipleri kurtardı.

Hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyen İstanbullular Sarıyer Kısırkaya sahiline akın ettiler. Öğle sıcağında meydana gelen olayda arkadaşları ile plaja gelen Ramazan O. denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Ramazan O.'yu kurtarmak için üç arkadaşı da denize girince çırpınmaya başladılar.


Jandarma ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, boğulmak üzere olan Ramazan O. ile Yavuz L.'yi bota alarak kurtardı. Baygın halde bota çıkarılanlar şahıslar hızla sahile götürülüp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yavuz L. bir süre sonra kendine gelirken, Ramazan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Aynı sahilde Macid H. ile Aya E. isimli iki kişi de boğulma tehlikesi atlattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendilerine geldi.

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Sıcaklarla birlikte denizlerde boğulma vakaları da arttı
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