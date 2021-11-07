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Giriş Tarihi: 7.11.2021 16:50 Son Güncelleme: 7.11.2021 16:54

Sıcaklık 30 dereceye çıktı! tatilciler denize koştu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sıcaklık 30 dereceye çıktı! tatilciler denize koştu

Muğla’da, Kasım ayında sıcaklık 30 dereceye kadar çıktı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye’de, hava sıcaklığının 30 dereceye çıkmasıyla tatilciler, sahillerde yoğunluk koştu, denize girdi, güneşlendi.

Muğla'da tatilciler, Kasım ayında sıcaklık 30 dereceye kadar çıktı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de, hava sıcaklığının 30 dereceye çıkmasıyla tatilciler, sahillerde yoğunluk koştu, denize girdi, güneşlendi. Vatandaşlar, maviyle yeşilin buluştuğu noktalara sonbaharın renkleri de karşınca ortaya çıkan muhteşem güzelliğin keyfini çıkardı. Mavi yolculuklara çıktı.

Hava şartlarının elverişli olmasını değerlendiren tatilciler, "Bu mevsimde hala denize girilebiliyor olması muhteşem. Şuan adeta yaz günü gibi. Hava sıcaklığı muhteşem. Doğa harikası bir bölge hava şartları da iyi. Burası çok güzel çok sıcak hatta plajda güneşlenecek yer bulamadık. Cennet gibi bir yer harika, çok sevdik burayı" dedi.

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Sıcaklık 30 dereceye çıktı! tatilciler denize koştu
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