Sıcaklık düştü, nem yükseldi... Alevlerin hızı düştü

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda pazar akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangın 3'üncü gününde, sıcaklığın 35 dereceye düşmesi, nem oranının yüzde 65'lere çıkması ile birlikte yüksek ve sarp arazide alevin hızını düşürdü. Havanın karamasının ardından gece görüşlü 5 helikopter alevleri belli bölgede hapsetti. Havanın aydınlanmasını ardından 10 uçak ve 27 helikopterin katılımıyla yeniden havadan müdahale başlattı. İşciler ise alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için dozerler ormanlık içinde yol açtı.

EKİPLER SU DUVARI OLUŞTURDU

Bölgede ısının düşmesi, nem oranın artmasına sevinin itfaiye ekipleri ise önlemi elden bırakmadı. Değirmendere Mahallesi'ni alevlerin tehdit etmemesi için 2 kilometrelik alanda su duvarı oluşturdu. Yetkililer alevlerin bölgeyi tehdit etmediğine vurgu yaptı. Pilotlar ise, "Nem hızır gibi yetişti. Alevlerin büyüme ve kozalakların patlama riski ortadan kaktı. Yangının gün içinde tamamen kontrol altına alıp söndüreceğiz" diye konuştu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki gün içinde alevlerin söndürüleceğini kaydetti.