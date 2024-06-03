Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak: Zorunlu değilse dışarı çıkmayın

Yaz yurt genelinde, hafta sonundan itibaren artan sıcaklık ve nemle birlikte yüzünü göstermeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, "Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.Bakan Özhaseki, sıcaklıkların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızdan duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" dedi.