Sıcaktan bunalanlar buz pistinde serinliyor

İstanbul'da etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar, hem serinlemek hem de eğlenerek spor yapmak için buz pistlerini kullanıyor. Yaz aylarında serinlemek isteyenler, farklı yöntemlere başvuruyor. Zeytinburnu Belediyesi'nin buz pisti de bu havalarda vatandaşların uğrak yerleri arasında yer alıyor. Belediyenin Zeytinburnu Buz Adası'na gelenler, hem serinliyor hem de eğlenerek spor yapıyor. Sıcaklığın eksi 6 dereceye kadar düştüğü pistte bazı vatandaşlar üşümemek için mont giyiyor.