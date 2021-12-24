’Sicil düzelttirme’ vaadiyle vurgun yapmışlardı: O çeteye dava!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca A.B. isimli kişinin, bozuk olan sicilini düzelttirmek için arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Yargıtay çalışanı Mevlüt T.'ye, 60 bin lira verdiğini ancak sicilinin silinmediği ve dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mevlüt T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 ay süren takibin ardından tespit edilen suç örgütüne yönelik 5 Mart'ta operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 31 kişiden, örgüt lideri olduğu iddia edilen eski Yargıtay çalışanı Mevlüt T., örgütün yöneticileri olduğu öne sürülen Gürsel Ö., Necmettin M. ve Serkan K. ile örgüt üyesi oldukları iddia edilen Ömer B., Musa O., Levent A., Erkan G., Aydın K., Atakan A. ile Aşkın G. tutuklandı; çıkar karşılığı örgüte yardım ettikleri tespit edilen 20 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcılık, 9 ay süren soruşturmanın ardından 31 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, 2018 yılında Yargıtay'da sözleşmeli personel olarak çalışan Mevlüt T.'nin, örgütün lideri olduğu, örgütü Yargıtay Başkanlığı'ndan sorumlu Necmeddin M., diğer kurum ve kuruluşlardan sorumlu Serkan K. ile İzmir'den sorumlu Gürsel Ö. aracılığıyla hiyerarşik yapı içinde yönettiği anlatıldı. Örgüt üyelerinin bağlı bulundukları örgüt yöneticileriyle iletişime geçtikleri, diğer yöneticileri tanımadıkları vurgulanan iddianamede, "Suç örgütünün, Yargıtay Başkanlığında çalışan görevlilerle birlikte hareket ederek, ulaşılması zor dosyalara ulaştıkları, dosyalar vasıtasıyla şahıslara ulaşarak, iş bitirme vaadiyle bu kişilerden maddi menfaat elde ettikleri tespit edilmiştir" denildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin iletişim tespit tutanakları yer alırken, bu tutanaklarda karıştıkları suçlar detaylı olarak yer aldı. Buna göre, Konya'da karıştığı suç nedeniyle yargılaması süren, bu nedenle silah ruhsatı alamayan İ.K.'ye Mevlüt T., Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tanıdıkları olduğunu, ruhsat işini çözebileceğini söyledi. İ.K., bu iş karşılığında parça parça 94 bin lira ödeme yapmasına rağmen ruhsat işi halledilmeyince şikayetçi oldu. Yine miras davasının çözümü için çete üyeleriyle 350 bin lira karşılığında anlaşan M.N.T., bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. M.N.T., ifadesinde, başka isimle tanığı Mevlüt T.'nin, kendisine dosyada görev yapan savcıyı tanıdığını, yanında telefon açtığı kişinin savcı olduğunu ve işini hızlandırarak, davayı sonuçlandıracaklarını söylediğini kaydetti. İddianamede, çetenin başka olayda ise 'cinsel istismar' suçundan ceza alan çocuklarına hukuki destek ve Yargıtay'da dosyayı çözme vaadiyle bir aileden 50 bin lira para aldığı yer aldı. Örgütün karıştığı tüm suçlara detaylı yer verilen iddianamede, örgüt yöneticileri ve üyelerinin banka hesap hareketleri de yer aldı.

İddianamede, örgüt lideri ve yöneticileri, tespit edilen tüm suçlamalardan sorumlu tutuldu. 31 kişi hakkında; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'rüşvet vermek' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından 6 yıldan 288 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 31 sanığın, iddianameyi kabul eden Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı.