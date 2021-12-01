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Giriş Tarihi: 1.12.2021 12:48 Son Güncelleme: 1.12.2021 13:08

Şiddet gören kadına devlet sahip çıktı

ABBAS ÇAKAR
Şiddet gören kadına devlet sahip çıktı

Kocaeli İzmit İlçesinde, eşinden şiddet gördüğü iddia edilen 73 yaşındaki Hatice Ekemen, mahalle bakkalı ve mahalle sakinlerinin duyarlılığı sayesinde, devlet tarafından koruma altına alındı.

İzmit İlçesi Gültepe mevkii Fatih Mahallesinde oturan Hatice Ekemen(73), evinin yakınında bulunan bakkal dükkânına bitkin ve gözleri morarmış bir şekilde geldi. Hatice Ekemen'in durumuna kayıtsız kalamayan bakkal Mehmet Baş, kendisine ne olduğunu sordu. Eşi tarafından demir çubukla darp edildiğini anlatan yaşlı kadının haline üzülen Baş, hemen cep telefonunu açarak o anları kayıt altına aldı. Ardından durumu polise bildirdi. Ayrıca, daha öncede darp edildiğine şahit olduğu yaşlı kadının daha fazla zarar görmemesi amacıyla mahallelilerden imza topladı.

Şiddet gören kadına devlet sahip çıktı | Video

Polise yapılan ihbar ve daha sonra toplanılan imzalar ile konunun basında yer almasının hemen ardından, Ekemen, görevliler tarafından evden alınarak, önce tedavisi yaptırıldı. Arıdından da devlet koruması altına alınarak sığınma evine götürüldü. Daha öncede eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi Hikmet Ekemen ise gözaltına alınarak tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciiler tarafından denetimli serbestlik kararı ile serbest kaldı.

DURUMUNU GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM

Mahallesinde yaşanılan kadına şiddete duyarsız kalmayan Mehmet Baş, "Aslında geçmişte birkaç defa daha olmuştu. Ancak abisi vardı ve ona göz kulak oluyordu. Eşi de kayınbiraderinden çekinerek bir şey yapamıyordu. Ancak 2 buçuk yıl önce Ayşe ablanın abisi vefat etti. Ondan sonra yaşlı kadına şiddet olayı artmaya başladı. Olayın hemen ertesi sabah iş yerime geldi. Durumunu görünce çok üzüldüm. Kendisinin korktuğu ve yaşa bağlı olarak akli dengesinin yarım olduğunu söyleyebiliriz. Çok saf bir kadın. Bana kendisini demir çubuk ile dövdüğünü söyleyince çok üzüldüm. Kamerayı açıp kayıt altına aldım. Daha öncede polise haber vermiştim. Ama Hatice ablanın akli dengesinin tam olmaması nedeniyle işlem yapılmamıştı. Bu nedenle, kendisinin rahat edebilmesi ve devlet sığınmasına alınması amacıyla, mahalleliler ile birlikte imza topladık. Bu sefer görevliler sağ olsun gelip hemen ilgilendi. Kendisinin tedavisini yaptırıp devlet korumasına aldılar" dedi.

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Şiddet gören kadına devlet sahip çıktı
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