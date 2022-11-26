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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Şiddet mağduru Esra’ya polislerden anlamlı ziyaret

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Şiddet mağduru Esra’ya polislerden anlamlı ziyaret
Adana'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında polis, erkek şiddeti gören kadınları yalnız bırakmadı. Ekiplerin ziyaret ettiği 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Esra G.'nin dramı yürekleri sızlattı.
Koca şiddetinden kaçarak tek göz odada yaşayan ailesinin yanına sığınan genç kadın, "16 yaşındayken Abdülkadir Ünal'a kaçtım. Madde bağımlısıydı, yıllarca beni darp edip ölümle tehdit etti. 3 çocuğum oldu. En küçüğü 3 yaşında. Şu an hırsızlık suçundan tutuklu. En azından şiddet görmüyorum" dedi. Polis, Esra G. ile çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. Mağdur kadın kendisini yalnız bırakmayan polislere teşekkür etti.

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Şiddet mağduru Esra’ya polislerden anlamlı ziyaret
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