Şiddet uygulayan eşini öldürmüştü: Beraat eden Fatma Koç konuştu!

'CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞLAR ÇIKAMAYACAĞIMI SÖYLEDİ'



Beraat ettikten sonra DHA'ya konuşan Fatma Koç, "Cezaevindeki arkadaşlar, benim çıkamayacağımı söylemişti. Fakat adalete güvendim. Savcılarımız, hakimlerimiz sonra avukatım Şefika Doğan, sağ olsun. Bunlar sayesinde çıktım. Böyle bir şey olduğu için üzgünüm. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Ama şu anda çocuklarım ile birlikteyim. Çocuklarım ile mutlu, huzurlu bir ömür dilemek istiyorum. Oğlum adalet okuyor. Kızım doktor veya öğretmen olmak istiyor. İkisi de okumak istiyorlar. İkisi de bu meslekleri edinmek istiyorlar. Hayırlı bir insanlar olsunlar. Her zaman çocuklarımın arkasındayım" dedi.



'ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRÜNÜ TASVİP ETMİYORUM'



Fatma Koç'un avukatı Şefika Doğan da "Olay, 4 Ocak 2022 tarihinde oldu. 22 Haziran 2022 tarihinde ilk duruşmada tahliye kararı verildi ve malumunuz son yapılan celsede de dosyamız kararı çıktı. 'Meşru müdafaa' kapsamında cezalandırılmasına yer olmadığına dair karar verildi. Bizler de bu noktada çok mutlu olduk. Tabii Fatma Hanım ve sevenleri de aynı şekilde çok mutlu oldular. Bir kadın ve bir avukat olarak şiddetin hiçbir türünü tasvip etmiyorum. Lakin ülkemizde gündeme baktığımız zaman, kadına şiddetin biraz daha yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bunun son bulmasını diliyorum" diye konuştu.