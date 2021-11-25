Haberler Yaşam Haberleri 'Şiddetle Mücadele' gününde KADES tanıtıldı
Giriş Tarihi: 25.11.2021 17:15 Son Güncelleme: 25.11.2021 17:24

'Şiddetle Mücadele' gününde KADES tanıtıldı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
’Şiddetle Mücadele’ gününde KADES tanıtıldı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde, kadınlara KADES’i tanıttı.

Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Gününde sokaklara çıkan Asayiş Şubesi ekipleri, Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede farkındalığı artırmak adına Antakya ve Defne'de KADES programının tanıtımı yaparak kadınlara şiddetten nasıl korunabilecekleri anlattı.

2 ilçede 34 bayan kuaförünü ziyaret ederek burada çalışan kadınlara KADES'i tanıtan polis, şehir içinde faaliyet gösteren 164 otobüse de KADES'i tanıtan afişler astı. İlçelerin en işlek caddelerinde kurdukları standlar vasıtasıyla kadınlara KADES'i nasıl kullanacaklarını anlatan Asayiş Şubesi ekipleri gün boyunca KADES'in tanıtımını yaptı.

KADES uygulaması Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan şiddet mağduru veya şiddet tehdidi altında bulunan kadınlar tarafından akıllı telefonlar aracılığıyla indirilebilen tek tuşla olay yerine en yakın ekibin ivedilikle geçmesine kolaylık sağlayan bir uygulama olduğu belirtildi.

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'Şiddetle Mücadele' gününde KADES tanıtıldı
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