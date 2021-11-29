Şiddetli fırtınaya karşı teyakkuza geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda, Pazartesi günü il genelinde şiddetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini gün içinde duyuran Kocaeli Valiliği, akşam saatlerinde ise il genelinde, olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbir ve önlemleri yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurarak vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Kocaeli Valilğinde yapılan yazılı açıklamada "Yarın 29 Kasım 2021 Pazartesi günü bölgemizde beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar ile ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda bir dizi önlem ve tedbirler alınmış olup, vatandaşlarımızdan talebimiz; alınan tedbir ve kararlara uymaları, dikkatli ve tedbirli olmalarıdır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca alınan tedbirler şu şekilde sıralandı.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince;

1-Vatandaşların Özellikle çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım düşmesi, direk devrilmesi, balkonlarda asılı bulunan saksı, halı, vs malzemelerin düşmesine karşı uyarılması

2-Ulaşımda aksamalara karşı gereken tedbirlerin alınması ve vatandaşlara duyurulması.

İlçe Kaymakamlıklarınca;

1-İlçede yaşanabilecek olası Fırtına ve Kuvvetli yağıştan dolayı olumsuzluklara alınacak tüm tedbirlerin alınması,

2-Vatandaşların Özellikle çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım düşmesi, direk devrilmesi, balkonlarda asılı bulunan saksı, halı, vs malzemelerin düşmesine karşı uyarılması

3-İlçe Afet Yönetim Merkezlerinin faaliyete geçirilmesi,

4-Tarım ile uğraşan çiftçilerin uyarılması ve gereken tedbirlerin alınmasının sağlaması,

İtfaiye Daire Başkanlığınca;

1-Yaşanabilecek olumsuzluklara hemen müdahale edilmesi,

2-Olası yangınlara müdahale konusunda gerekli hazırlıkların yapılması,

3-Sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerin artırılması, takviye ekiplerin görevlendirilmesi,

4-Soba ve Baca Gazı Zehirlenmelerine gereken tedbir ve önlemlerin alınması,

5-Özellikle çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım düşmesi, direk devrilmesine karşı müdahale etmek için hazırlıklı olunması,

İSU Genel Müdürlünce;

1-Yaşanabilecek olumsuzlukların hemen müdahale edilmesi,

2-Rögarların ve yağmur kanallarının bakım ve onarımlarını süratle yerine getirilmesi,

3-Sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerin artırılması,

Karayolları 14. Şube Şefliği ve Tütünçiftlik Bakım Şefliğince;

1-Sorumluluk alanlarındaki Yolların trafiğe açık tutulması ve trafik düzeninin sağlanması,

2-Aşırı yağış ve fırtınadan oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi.

3-Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gereken trafik tedbirlerinin alması.

Liman Başkanlığınca;

1-Gemi trafiği ile ilgili gerekli önlemlerin alınması,

2-Balıkçı teknelerinin fırtınaya ve kuvvetli yağışa karşı uyarılması,

3-Fırtına ve Kuvvetli yağış dolayısı ile olası gemi sürüklenmemeleri için trafikte bulunan deniz taşıtlarının uyarılması.

4-Limanların fırtına ve kuvvetli yağışa karşı gerekli önlemleri almaları sağlanması,

Cengiz Topel Hava Limanınca;

1-Fırtına ve kuvvetli yağışa karşı gerekli tedbirlerin alınması,



İl Emniyet Müdürlüğünce;

1-Vatandaşların fırtına ve kuvvetli yağışa hazırlıklı olmaları konuşunda uyarı yapılması,

2-Yolların trafiğe açık tutulması ve trafik düzeninin sağlanması,

3-Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gereken tedbirleri alması.

İl Jandarma Komutanlığınca;

1-Vatandaşların fırtına ve kuvvetli yağışa hazırlıklı olmaları konuşunda uyarı yapılması,

2-Yolların trafiğe açık tutulması ve trafik düzeninin sağlanması,

3-Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gereken tedbirleri alması.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce;

1-Öğrenci servisleri ile ilgili gereken tedbirlerin alınması,

2-Eğitim Öğretimin aksatılmaması,

3-Okullarda yaşanabilecek olası olumsuzlukların giderilmesi, gereken önlem ve tedbirlerin alınması,

SEDAŞ İl Müdürlüğünce;

1-Kocaeli genelinde olası enerji aksamalarına hemen müdahale edilmesi,

2-İl genelinde enerji hatlarında meydana gelen olası arızalar hemen giderilmesi,

3-Enerji verme konusunda gereken tedbirlerin önceden alınması,

DSİ 15.Şube Müdürlüğünce;

1-Büyükşehir Belediyesinin ve İlimizdeki Karayolları Şefliklerinin yol açma taleplerine makine ve araç parklarıyla yardımcı olunması,

2-Göletlerdeki su seviyelerini su taşkınlarına mahal vermeyecek şekilde tahliye edilmesi,

3-Fırtına ve Aşırı yağışlara karşı alınması gereken diğer tedbirlerin alınması



İZGAZ, PALGAZ, ARMAGAZ Tarafından;

1-Doğal gaz kesilmelerine karşı gereken önlem ve tedbirlerin alınması ve vatandaşların doğal gaz zehirlenmelerine karşı uyarılması,

2-Yaşanabilecek olumsuzların hemen giderilmesi,

3-Doğal gaz verme konusunda gereken tedbirlerin önceden alınması,

İl Sağlık Müdürlüğünce;

1-Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması,

2-Olası hasta sayısının artması ihtimaline karşı hazırlıklı olunması,

Telekom İl Müdürlüğünce;

1-Kocaeli genelinde olası haberleşme aksamalarının hemen giderilmesi,

2-Yaşanabilecek olumsuzlukların hemen giderilmesi,

3-Hizmet verme konusunda gereken tedbirlerin önceden alınması,

Meteoroloji İl Müdürlüğünce;

1-Hava tahmin raporları kamuoyu ile paylaşılacak, hava durumu ve değişikliklerine ait raporlar ivedi olarak Valilik Makamına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmeye devam edilmesi,

Diğer Kurumlar;

1-Olası Fırtına ve Kuvvetli yağıştan dolayı tüm tedbirlerin alınması, her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,

Tüm Kurumlar;

1-Tüm kurum/kuruluşlar meteorolojik uyarıları titizlikle takip edecek, uyarılar kapsamında önlemlerini alacaklardır.

2-Özel ve Acil Eylem Planlarının gözden geçirilmesi, olası fırtına ve yağışa göre devreye sokulması gerekmektedir.

3-Acil durumlarda kurum/kuruluşlar birbirlerine destek olacaklar, koordinasyonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sağlayacaktır.

4-Görevli ve sorumlu kuruluşlar, olumsuz hava şartları (fırtına ve kuvvetli yağış) süresince bildirilen zaman aralıklarında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne acil durum raporu göndereceklerdir.

5-Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşların gereken önlem ve tedbirleri yerine getirilmesi ve herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi noktasında gerekli çalışmaları ivedilikle yapacaklardır.