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Giriş Tarihi: 16.6.2022 15:31

Şiddetli geçimsizlik kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şiddetli geçimsizlik kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

İstanbul Beylikdüzü’nde birlikte yalayan çift arasında çıkan tartışma da eşinden şiddet gördüğünü öne süren Z.C. durumu ağabeylerine söyledi. Olayı konuşmak üzere eniştelerinin ofisine giden Z.C.’nin akrabaları ile eniştenin akrabaları arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada damadın ağabeyi Şahabettin Akbaş öldü karşı taraftan da 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde bulunan bir emlak dükkanında geçtiğimiz Pazar günü 20:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 10 yıldır birlikte yaşayan ve 4 çocukları olan Z.C. ve Aydın A. çifti arasında son zamanlarda şiddetli geçimsizlik olamaya başladı. Olaydan 2 gün önce Z.C. eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek, ağabeylerinin yanında gitti. İddiaya göre ağabeyleri ve kuzenleri bir araya gelip olayı konuşmak üzere eniştelerinin Yakuplu'daki ofisine gitti. Burada Aydın A.'nın ağabeyi Şahabettin Akbaş ve iki kişi daha vardı. Aralarında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgaya o sırada yakınlarda olan Aydın A'da karıştı. Olayda Şahabettin Akbaş öldü, konuşmaya giden taraftan da Maşallah C. ve Mekan C. hafif şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olay sonrasında sokağa gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da nalbur içinde ve sokakta incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Şahabettin Akbaş'ın yakınları hastane önüne akın etti. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Ekipleri hastane önünde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri darp edildiğini iddia eden Z.C.'nin akrabaları Maşallah C., Mekan C., Soner C., Niyazi C., Sümer C., Hayrettin C., Ozan C. ve Hatip C. ile karşı taraftan Aydın A. ile Şakir A. gözaltına alındı.

KONUŞMAK İÇİN GİTTİK ÇATIŞMA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler silahı kimin kullandığını bilmediklerini öne sürerken olay yerine konuşmak için gittiklerini söyledikleri iddia edildi.

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Şiddetli geçimsizlik kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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