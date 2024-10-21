Şiddetli Kovid beyni 20 yıl yaşlandırıyor

İngiltere'de yapılan çalışma, şiddetli Kovid-19 enfeksiyonun beyinde ciddi hasarlara yol açabileceğini ortaya koydu. Çalışmada, virüsün beyne hem doğrudan hem de dolaylı yollarla zarar verebildiği görüldü. Bulgulara göre, uzun süre hastanede yatan hastalarda beyin hasarı ve beyin hacminde azalma vardı. Bu hasarların beyni 20 yıla kadar yaşlandırabileceği belirlendi. Çalışma, Kovid-19'un sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığı da ciddi şekilde etkileyebileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.