Şiddetli lodos Bursa’da hayatı felç etti

Bursa'da etkisini iki gündür sürdüren şiddetli lodos ve fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran lodos otobüs duraklarını, atık toplama konteynerlerini ve çok sayıda ağacı devirip hasara neden oldu. Farklı noktalarda çok sayıda binanın çatısı uçarken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

PARK HALİNDEKİ KAMYONET EVİN SALONUNA DALDI

Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesinde park halinde olan kamyonet, şiddetli lodosa etkisiyle kayarak yokuş aşağı hareket etti. Kayan kamyonet önce park halinde bulunan bir otomobile ve ardından bir minibüse çarptı. Korkulukları aşan kamyonet, bir binanın giriş katındaki dairenin salonuna daldı. Büyük bir gürültüyle şoka giren ev sakinleri kazayı ucuz atlattı.