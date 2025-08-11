Haberler Yaşam Haberleri Şiddetli rüzgar elektrik direğini ve incir ağacını iki aracın üzerine devirdi
Giriş Tarihi: 11.8.2025 22:01 Son Güncelleme: 11.8.2025 22:22

İstanbul Beyoğlu'nda aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki yumuşak toprakta dikili olan incir ağacını ve üzerine düştüğü iki elektrik direğini araçların üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Olay, saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kurudere Sokak'ta meydana geldi. Aniden esen sert rüzgar yol kenarındaki yumuşak toprakta dikili incir ağacını devirdi. İncir ağacı da iki elektrik direğini yıktı. Ağaç ve elektrik direkleri yoldaki park halindeki iki aracın üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşlar devrilen ağaçtan incir toplayıp yerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, BEDAŞ ekipleri de düşen kablolar nedeniyle sokaktaki elektriği kesti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Geçici olarak trafiğe kapatılan yol, ağacın yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

