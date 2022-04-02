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Giriş Tarihi: 2.4.2022 14:18

Şiddetli rüzgar yön tabelasını eğince yolu kapattı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şiddetli rüzgar yön tabelasını eğince yolu kapattı

İstanbul’da sabah saatlerinde şiddeti rüzgar nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde yaklaşık 90 kilometre esen rüzgar nedeniyle Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki yön tabelası yola doğru eğilince yol trafiğe kapatıldı. Tabelanın kaldırılmasından sonra trafik tekrar açıldı.

Büyükdere Caddesi'nde bulunan ve daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi.

Rüzgarda sallanan direğin devrilme tehlikesi nedeniyle Maslak yönünde trafiğe kapatılan Büyükdere Caddesi, belediye ekiplerince direğin vinç yardımıyla kaldırılması sonrasında yeniden araç geçişine açıldı.

Caddenin trafiğe açılmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde köprü girişine kadar oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.
Metoroloji Yetkililerinin açıklamalarına göre Şiddetli Rüzgarın Pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları veya tabelaların yerinden kopma tehlikesi nin olduğu vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Pazar akşamına kadar Marmara bölgesinde rüzgarın şiddetinin 90 kilometreye çıkması bekleniyor. Pazar günü yağmurla birlikte hava sıcaklığının da 10 derece düşmesinin beklendiği kaydedildi.

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Şiddetli rüzgar yön tabelasını eğince yolu kapattı
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