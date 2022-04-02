Şiddetli rüzgar yön tabelasını eğince yolu kapattı

Caddenin trafiğe açılmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde köprü girişine kadar oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.

Metoroloji Yetkililerinin açıklamalarına göre Şiddetli Rüzgarın Pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları veya tabelaların yerinden kopma tehlikesi nin olduğu vatandaşların dikkatli olmaları istendi.