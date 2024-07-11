Şiddetli yağış sele dönüştü

Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava doğudan batıya çok sayıda kentte sele neden oldu.Tunceli'de 2 gün boyunca etkili olan dolu ve sağanak yağış ekili alanlara zarar verdi. Pülümür tarım müdürlüğü ekipleri, köylerde inceleme yaparak hasar tespit çalışması başlattı.Erzurum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı selden etkilenen 11 ilçedeki 36 mahallede yaralar sarılıyor. Evleri yıkılan vatandaşlara ilk etapta çadır ve konteyner temin edildi, temiz su ve kanalizasyon altyapıları hazır hale getirildi. Selde hayatını kaybeden Yakup Eren gözyaşlarıyla uğurlandı.Erzurum'da 3 gündür devam eden sağanak yağışların ardından, Palandöken'in zirvesi dolu ile beyaza büründü.Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı. Evlerde ve araçlarda hasar oluştu.Bursa'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde etkili olan sağanak sokakları göle çevirdi.Aydın'ın Nazilli ilçesinde de sağanak ve dolu sonrası yollar sular altında kaldı, çok sayıda kaza meydana geldi.