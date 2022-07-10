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Giriş Tarihi: 10.7.2022 14:23 Son Güncelleme: 10.7.2022 14:40

Şiddetli yağmur yine Esenyurt'ta sel baskınına neden oldu

Esenyurtta meydana gelen su baskını sonucu sokaklarda ve camiide incelemede bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki su baskınından 128 daire 12 iş yeri, 3 fabrikanın etkilendiğini açıkladı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şiddetli yağmur yine Esenyurt’ta sel baskınına neden oldu

Esenyurt'ta 2 yıl önce yaşanan su baskınlarından sonra bu yılda aşırı yağışlardan dolayı yaşanan su baskını sonucu yine Haramidere Pınar Mahallesi ve Kıraç bölgesinin sokaklarındaki evleri su bastı. Sabah saatlerinden itibaren yağmur suyuyla yarıya kadar su ve çamur içinde kalan evlere itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Olay yerine sabah saatlerinde gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu su baskınlarının yaşandığı sokakta incelemelerde bulunarak afet yaşayanlara 5 bin TL para yardımında bulunulacağını açıkladı.

İstaünbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta incelemelerinin ardından açıklama yaparak, "Saat 12.00 itibariyle 797 su baskını ihbarı yapıldı. Bu ihbarların 266'sı Esenyurt'tan geldi. Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde Haramidere'nin geçtiği yerlerde su baskınları yaşandı. Burada oturan vatandaşlarımız ikaz edildi. 128 daire 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilenmiş durumda. Su basan dairelerden 70 tanesi tahliye edildi. Akşama kadar bütün iş yeri ve dairelerdeki suların tahliyesini gerçekleştireceğiz. Sabah erken saatlerinden itibaren hasar tespitlerimiz başladı. Vatandaşlara 5, iş yeri sahiplerine 10 bin lira yardımları ulaştırmış olacağız. Bugün saat 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarımız devam ediyor" diye konuştu.

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Şiddetli yağmur yine Esenyurt'ta sel baskınına neden oldu
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