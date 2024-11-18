Side Antik Kenti’ni geleceğe miras bırakıyoruz: Side Antik Kenti gün yüzüne çıktı

Side Antik Kentini inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti. Antik Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı Bakan Ersoy'a inceleme sırasında restorasyon ve kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GELECEĞE MİRAS 1 YAŞINDA

Ziyaret sonunda Apollon Tapınağı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras Projesi'nin birinci yılını kutlamak için bir araya geldik. Bir yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmaların başarılı sonuçlarını sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Tam bir yıl önce hayata geçirdikleri "Geleceğe Miras" projesi ile karşılama merkezlerinden çevre düzenlemesine kadar, antik kentlerimize yeni bakış açısı getirdiklerini belirten Bakan Ersoy, "Efes ile başlayan ve ülke geneline yaydığımız bu proje ile, 'Türkiye'nin kültürel mirasını koruma çabalarına sürdürülebilir bir model kazandırma' yolunda önemli başarılar elde ettik. Bakanlık olarak, Türkiye'nin dört bir yanında yer alan toplam 224 kazı alanını "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına aldık. 2024 yılında Efes, Hierapolis, Patara ve Side Antik Kentleri gibi önemli destinasyonlarımızda projemizi hayata geçirdik. Son olarak Kapadokya'da Güvercinlik Vadisi'ni gece müzeciliğine kazandırdık. Olympos, Syedra, Perge ve Aspendos'ta da bu çerçevede çalışmalar devam etmektedir. 2025 yılında yeniden yapılandıracağımız gece müzeciliğinin daha çok ilgi göreceğine inanıyorum." dedi.

Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet kurdele kesimiyle, kültürel değerlerimizi yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve kültürel değerlerimizin turizmden aldığı payı artırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında yeniden turizme kazandırılan Antik Side Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.