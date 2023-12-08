Sıdıka’nın sır ölümü

Konya'nın Ilgın ilçesinde 8 Ocak günü evinde başından vurulmuş halde bulunan evli ve 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Sıdıka Çelik, 6 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Şüphe üzerine gözaltına alınıp tutuklanan ve bir süre sonra delil yetersizliği sebebiyle tahliye edilen eşi Ümit Çelik olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Genç kadının ailesi ise kızlarının ölmeden önce kendisini Ümit'in vurduğunu söylediğini iddia etti. Ümit Çelik'in Alanya'da yaşayan uzaktan akrabası Gamze Akkaş ile gönül ilişkisi olduğunu öğrenen Sıdıka Çelik, eşini ve sevgilisini bir evde yakaladı. Burada yaşanan kavgadan bir süre sonra genç kadın başından vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre genç kadın son nefesini vermeden önce ailesine gözleriyle eşinin vurduğunu işaret etti. Gözaltına alınan Ümit Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çelik, bir süre sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Çelik'in ailesi olayın bir cinayet olduğunu ileri sürerek konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşıdı.