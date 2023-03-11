Sıfır aldığı apartmanda 6 ay oturamadı





"DEPREMİN SESİNE UYANDIK VE ŞEHADET GETİRMEYE BAŞLADIK"

Oturdukları binanın 9 katlı olduğunu aktaran Çay, "Gece ilk depremin 'güm' diye çıkardığı sesine uyandık ve şehadet getirmeye başladık. Deprem geçer mi diye beklerken çok uzun sürdü. Ertesi gün tatil olduğundan program yaparız diye ev baya kalabalıktı. Deprem hafifler hafiflemez hemen dışarı çıktık. Biz çıkar çıkmaz bir deprem daha oldu. Arabamıza binip kendimizi güvenli bir noktaya aldık" dedi.



"O GECE DEPREM OLACAĞINI HİSSETMİŞTİM"

Depremin olduğu gece saat 12 gibi namaz kılıp Kur'an okuduktan sonra pencereyi açıp dışarıya baktığını söyleyen Çay, "Hava aydınlık gibiydi ve karla karışık yağmur yağıyordu. Temmuz'dan beri ufak ufak artçı sarsıntılar oluyordu. Aileme dönüp, 'Allah vere de bir deprem falan olmasa' dedim. Yattık ve depremle uyandık. O gece deprem olacağını hissetmiştim" diye konuştu.